Ruba il portafoglio a un pensionato 85enne, le immagini della videocamera lo incastrano. Denunciato 52enne di Poggiardo

Nella giornata di oggi i Carabinieri della stazione locale a conclusione di una serie di indagini hanno deferito in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato, C. C., nato e residente a Poggiardo 52enne

L’uomo nel corso della mattinata odierna, presso un supermercato del posto, si è impossessato di un portafoglio appartenente a un pensionato 85enne anch’egli del comune salentino, lasciato dall’anziano momentaneamente incustodito in prossimità della cassa.

La celere attività investigativa, svolta attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, ha consentito l’identificazione dell’autore del furto.

La refurtiva dopo essere stata recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.