Realizzano opere non autorizzate in zona a vincolo paesaggistico. Denunciati 70enne e 46enne di Otranto

I Militari dell’Arma dei Carabinieri di Otranto, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà M. G., nato Roma, 70enne, residente a Otranto e S. L., nato Torino, 46enne, anch’egli residente nella “Città dei Martiri”, ritenuti responsabili in concorso del reato di inosservanza delle norme in materia edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

I due, su un lotto di terreno della superficie di 2000 metri quadri, di proprietà di M.G., sito nella “Perla dell’Adriatico”, adibito a parcheggio e ricadente in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico – ambientale, hanno realizzato, in totale assenza dei permessi, opere di compattamento del terreno con posa in opera di griglie in materiale plastico e collocamento di pali di illuminazione su basamenti di calcestruzzo pavimentati.

Le opere abusive non sono state sottoposte a sequestro. Il valore dei manufatti realizzati è in corso di accertamento.