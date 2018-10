28enne accoltellata dall’ex fidanzato per gelosia, spunta un’altra denuncia della vittima

Emergono nuovi retroscena sull’accoltellamento, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Copertino.

Dalle prime indagini, è venuta a galla una denuncia presentata dalla vittima nel febbraio scorso. La 28enne avrebbe raccontato due episodi di violenza per mano dell’ex compagno.

Il primo si sarebbe verificato nel dicembre del 2017. Anna Gatto e Luca Politi erano in macchina di amici e durante un litigio, il 31enne di Copertino le avrebbe proferito la frase “Quando torniamo stasera a casa ti ammazzo”. Le persone presenti, avrebbero poi confermato tale ricostruzione dei fatti. Invece, nel mese di febbraio scorso, Il copertinese l’avrebbe colpito con un calcio, mentre si trovavano all’interno della loro abitazione, in cui all’epoca dei fatti convivevano.

Per questi due episodi, Politi risponde di minacce e lesioni personali. Il procedimento penale, occorre però sottolineare, è ancora pendente e l’uomo ha la fedina penale pulita.

Invece-a riprova del rapporto altamente conflittuale tra i due vi sarebbe anche una denuncia presentata da Politi, nel confronti della ex convivente, ma per altre questioni.

L’udienza di convalida

Intanto, nella mattinata di domani, si terrà in carcere l’udienza di convalida dell’arresto, dinanzi al gip Edoardo D’Ambrosio. Luca Politi risponde di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi. Inoltre è accusato di avere portato in giro senza giustificato motivo un’arma da taglio. L’indagato è assistito dall’avvocato Daniel Viva.

Secondo il pm, vi sarebbero i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in carcere.

Il pubblico ministero Donatella Palumbo ritiene, infatti, che sia stata la gelosia e il non aver accettato la fine della relazione, ad accecare Il 31enne di Copertino che ha accoltellato Anna Gatto nel centro storico di Copertino.

Intanto, dall’ascolto dei due testimoni che hanno assistito alla violenta aggressione per strada, sarebbero emersi altri inquietanti particolari. I colpi inferti all’addome con un coltello da cucina, sarebbero stati tre. Politi avrebbe afferrato per il collo, con la mano sinistra, la sua ex, mentre con la destra l’accoltellava. Subito dopo, l’avrebbe trascinata da dietro le spalle, ma Anna Gatto avrebbe cominciato a gridare “Aiuto mi vuole ammazzare”.

La 28enne si è accasciata a terra in una pozza di sangue. Uno dei due passanti, l’ha condotta con la macchina all’Ospedale di Copertino.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della locale tenenza guidati dal Comandante Salvatore Giannuzzi. Politi si era barricato in casa. Quando gli uomini in divisa hanno sfondato la porta, lo hanno trovato seduto, in cucina. Il coltello è stato ritrovato su indicazioni dell’uomo. Sul braccio ed il collo erano visibili dei piccoli segni di arma da taglio, apparentemente (circostanza ancora da verificare) riconducibili ad un tentativo di suicidio. Non solo, Politi aveva scritto un bigliettino, presumibilmente d’addio.

Accompagnato in Caserma, ha confessato tutto. Alla presenza del suo difensore, ha ripercorso quei drammatici istanti, mostrandosi estremamente pentito e addolorato per quanto accaduto. Ha chiesto scusa a tutti.

Intanto Anna Gatto, dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, durato circa tre ore, è in miglioramento, anche se in prognosi riservata.