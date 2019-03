Con un piede di porco minaccia una coppia dopo aver litigato per il parcheggio, denunciato Filippino

Sono stai momenti di paura quelli che ha vissuto una coppia nel tardo pomeriggio di ieri a Lecce a causa di una lite. Motivo del contendere? Un classico del traffico nel capoluogo, il parcheggio.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 19.00, quando, nei pressi di Piazza Ludovico Ariosto, a pochi metri dalla centro, è scoppiato un diverbio tra la coppia e un cittadino filippino regolarmente residente sul territorio nazionale.

Il litigio, ripetiamo, è scoppiato in quanto, il cittadino filippino ha accusato la donna di non aver parcheggiato correttamente. La discussione stava per degenerare nel momento in cui il filippino ha minacciato i due con un piede di porco.

Fortunatamente, prima che potessero aversi conseguenze più gravi, sono giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce, che hanno calmato gli animi ed evitato il peggio.

L’autore delle minacce è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce gravi.