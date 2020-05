Gira in bici alla periferia di Uggiano con la droga nascosta nel faro, nei guai 38enne

È stato fermato dai Carabinieri mentre girovagava in sella alla sua bicicletta elettrica per le strade di Uggiano la Chiesa, ma qualcosa deve aver insospettito gli uomini della stazione di Minervino di Lecce se hanno voluto vederci chiaro. Tant’è che, durante il controllo, è spuntato fuori quasi un grammo di sostanza stupefacente che il giovane – G.R. le sue iniziali – aveva in qualche modo nascosto nel faro anteriore della due ruote. Il 38enne, alla fine, è stato deferito in stato di libertà.

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato nella tarda serata del 19 maggio, quando il personale dell’Arma ha fermato il 38enne mentre, in sella alla sua bicicletta, si trovava in una zona periferica di Uggiano. A quel punto è scattato il controllo. Durante la perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 0,6 grammi di eroina e 0,2 grammi di cocaina. Non solo, i militari hanno trovato un bilancino elettrico di precisione, cinque piccoli ritagli di carta stagnola e 80 euro in banconote di piccolo taglio. Tutto nascosto abilmente all’interno del faro anteriore del velocipede elettrico sul quale viaggiava.

Una volta concluse le formalità di rito, il 38 enne, come detto, è stato deferito in stato di libertà.