Colpisce con uno schiaffo una pensionata e la fa cadere: la donna finisce in ospedale, lui nei guai per lesioni

Ha colpito una pensionata con uno schiaffo, spedendola in Ospedale. Tutto per “futili motivi”. Ma i Carabinieri della stazione di Casarano che hanno svolto le indagini lo hanno rintracciato e deferito in stato di libertà per «lesioni personali». È questa l’accusa da cui ora A.A. (queste le sue iniziali) 36enne del posto dovrà difendersi.

I fatti

I fatti risalgono alla mattina del 5 febbraio. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 10.00, quando l’uomo ha colpito al volto la pensionata. Lo schiaffo è stato talmente forte che la malcapitata ha perso l’equilibrio, cadendo su alcune traverse in legno. La donna è rimasta a terra, dolorante, tanto che è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

La pensionata è stata accompagnata all’Ospedale “Francesco Ferrari”, dove i medici hanno riscontrato una frattura. Guarirà in poche settimane, ma per altri accertamenti è stata comunque ricoverata nel reparto di ortopedia.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.