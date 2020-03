Scoperto a bruciare nel suo terreno pneumatici, bottiglie di plastica e mobili, scatta la denuncia

Ha violato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sull’emergenza coronavirus, allo scopo di smaltire, illecitamente, alcuni rifiuti e per questo è stato denunciato.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Gallipoli, in Località “Grotta”, in agro del comune di Nardò, hanno deferito in stato di libertà un uomo, poiché sorpreso, all’interno di un terreno di sua proprietà a realizzare un’attività di smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi mediante la combustione degli stessi.

In particolare i militari hanno accertato che l’uomo aveva appiccato le fiamme ad un cumulo costituito da materiale ferroso, plastico e legnoso, composto da pneumatici completi di cerchione, sedie, bottiglie in plastica e mobilio in legno. All’arrivo della pattuglia il cumulo era in combustione.

Il responsabile è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria, in merito all’incendio e per essersi spostato dalla propria abitazione, violando il provvedimento del Capo del Governo, senza giustificato motivo.