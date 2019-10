Tenta il furto in un’abitazione, ma l’arrivo della proprietaria lo fa ‘scappare’. 30enne incastrato dalle telecamere

L’arrivo della proprietaria dell’abitazione rurale che aveva intenzione di svaligiare e le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che, probabilmente, lo hanno inchiodato alle sue responsabilità, sono costate care ad un 30enne di Melendugno, E.M.G. queste le sue iniziali. Il giovane, infatti, è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della locale stazione. Per capire bisogna fare un passo indietro e tornare a qualche giorno fa.

I fatti

Era il 15 ottobre, quando il 30enne ha tentato il furto all’interno di un’abitazione rurale di proprietà di una 60enne. L’arrivo ‘inaspettato’ della donna, probabilmente, ha convinto il giovane a desistere. Così, ha rinunciato al suo intento e di conseguenza al potenziale bottino che avrebbe potuto trovare in quella casa di Melendugno. Il resto lo hanno fatto le indagini degli uomini in divisa e le analisi di alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza, installate nella zona. In queste ore, la svolta con il deferimento in stato di libertà per il 30enne. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

A Galatina, invece…

«Truffa e furto aggravato» sono le accuse contestate a Sonia Mighali, 41enne di Galatina finita ai domiciliari per aver ‘raggirato e derubato’ un 85enne. Sono stati i Carabinieri della stazione locale a bussare alla porta della sua abitazione, stringendo la tra le mani l’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lecce.

La donna, come detto, è accusata di truffa e furto aggravato nei confronti di un anziano pensionato, vedovo. Reati commessi ad agosto 2019. Al termine delle formalità di rito, la 41enne è stata riaccompagnata dai militari nella sua abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari.