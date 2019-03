Raccoglievano e trasportavano rifiuti speciali senza autorizzazione. In tre nei guai

Non solo interventi, indagini e verifiche in materia di sicurezza della comunità, ma anche azioni atte a scongiurare qualsiasi forma di comportamento o condotta che vada contro il rispetto delle norme di salvaguardia dell’ambiente e della salute.

I militari della Stazione dei Carabinieri di Nociglia, nel corso di un controllo specifico in materia di reati ambientali, hanno deferito in stato di libertà: V.S. 40enne nato a Tricase, ma residente a Supersano; N.P.V, 40enne nato a Poggiardo, ma residente a Botrugno e N.A.V., nato e residente a Botrugno, 72enne, che dovranno difendersi dall’accusa di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e getto pericoloso di cose in concorso.

Nello specifico i tre, in concorso tra loro, in assenza di autorizzazione hanno effettuato un’attività illecita di raccolta e trasporto di rifiuti speciali (acque di vegetazione, sansa vergine e materiale inerte proveniente da lavori di demolizione), con relativo stoccaggio in un fondo agricolo sito in agro di San cassiano, della superficie di 83 metri quadri, di proprietà di V.S..

La discarica è stata posta sotto sequestro e l’Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri di Nociglia.