Fingendosi rappresentante, ottiene un acconto di 700 euro per elettrodomestici mai consegnati. Una denuncia per truffa

Non sono pochi i casi in cui vengono registrati casi di raggiri ad opera di personaggi particolarmente bravi a farsi credere chi non sono.

Accade così che ad Otranto, i carabinieri della locale stazione, a conclusione delle indagini partite dalla denuncia/querela del truffato, hanno denunciato in stato di libertà C. F., 34enne nato a Casarano, ma residente a Lizzanello.

E’ stato accertato dagli uomini in divisa che l’uomo, dopo essersi presentato al denunciante quale rappresentante, ha negoziato la vendita di elettrodomestici.

Con artifizi e raggiri il finto rappresentante ha ottenuto un acconto in contanti di 725 euro, senza consegnare la merce pattuita.