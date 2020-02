Realizza una discarica abusiva nella quale brucia rifiuti pericolosi, denunciato

Non solo attività a tutela dei cittadini per quel che riguarda i reati predatori e di prevenzione e repressione dei fenomeni legati allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, ma anche in materia di irregolarità ambientali, quella svolta dai Carabinieri salentini.

A Gallipoli, in Località “Santu Venardia”, i militari dell’Arma della Stazione Forestale della “Città Bella”, hanno deferito in stato di libertà, un uomo, in quanto, su un terreno di proprietà di un prossimo congiunto, ha realizzato un’attività non autorizzata di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche mediante la combustione degli stessi.

Nello specifico, all’interno di un terreno completamente recintato, è stato accertato il deposito, in vari cumuli, di rifiuti speciali, costituiti da materiale plastico e ferroso. Inoltre un cumulo di questi era stato incendiato e appena distrutto dal fuoco.