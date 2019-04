Ai domiciliari riceve la visita di quattro amici, denunciata 46enne di Cursi

I Carabinieri della Sezione Radiomobile dipendente del Nor di della Compagnia di Maglie, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà S.R., 46enne nata e residente a Cursi per inosservanza degli obblighi connessi al regime degli arresti domiciliari con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

La donna, sottoposta agli arresti domiciliari con un provvedimento emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, per reati in materia di sostanze stupefacenti, in seguito a un controllo da parte dei militari, è stata trovata nella propria abitazione in compagnia di quattro persone estranee al nucleo familiare e non coabitanti, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura.

Nella mattinata di ieri, poi, a Taviano, i militari della Stazione locale hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, arrestando Raffaele Ingrosso, 45enne nato a Gallipoli, ma residente a Taviano.

Il provvedimento scaturisce a seguito della sentenza definitiva a suo carico per il reato di porto abusivo di armi commesso nel suo comune di residenza nel novembre 2007.

Ingrosso, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, dove dovrà scontare la pena residua di tre mesi.