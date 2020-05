Nasconde la cocaina nel reggiseno e in bocca. Scatta la denuncia per una 52enne leccese

Nella serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 22.00, gli agenti della Sezione Volanti, transitando in Via Marcianò, hanno proceduto al controllo di un’autovettura, con a bordo una donna identificata nella persona di G.A. 52enne di Lecce già nota per reati in materia di stupefacenti.

In considerazione di ciò, i poliziotti hanno proceduto a un’accurata verifica del mezzo.

A seguito dell’ispezione, all’interno del vano porta oggetti situato sullo sportello lato conducente, è stato rinvenuto un involucro in cellophane trasparente con dentro cocaina del peso complessivo di 2,40 gr.

La 52enne, poi, è stata condotta in Questura e sottoposta a perquisizione e ispezione personale al termine della quale è stato trovato un altro involucro contenente 0.75 gr. di cocaina nascosto nel reggiseno e un involucro contenente 0,60 gr. della stessa droga, nascosta all’interno della bocca.

Al termine degli accertamenti la donna è stata indagata per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’altra denuncia per droga

Qualche ora prima, poi, sempre una Volante, impegnata nella prevenzione dei reati nella zona della locale Stazione Ferroviaria, ha notato in via Martiri d’Otranto, da diversi anni oggetto di particolare attenzione da parte del personale impegnato nel controllo del territorio, J.S. un 30enne di nazionalità marocchina, noto per essere dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti che, alla vista degli agenti, ha lasciato cadere un piccolo involucro per terra e poi ha cercato, con disinvoltura, di allontanarsi.

Il tutto non è sfuggito ai poliziotti e, mentre uno di loro ha recuperato il contenitore, l’altro ha bloccato l’uomo e proceduto al controllo.

Sul posto il 30enne, privo di documenti, ha fornito generalità false e pertanto è stato condotto in Questura dove si è accertato essere destinatario di un Ordine di Espulsione.

La sostanza recuperata è risutata essere costituita da 7.70 grammi di marijuana e il cittadino marocchino è stato indagato in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La Divisione Immigrazione di “Viale Otranto” provvederà all’espulsione.