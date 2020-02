Secchi e cassette di plastica smaltiti illecitamente su un terreno, nei guai una persona

Carabinieri Forestali attivi sul territorio allo scopo di prevenire e reprimere le irregolarità in materia di inquinamento e salvaguardia dell’ambiente.

A Nardò, in seguito a un’attività di perlustrazione di siti oggetto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, I militari della stazione Forestale di Gallipoli, hanno deferito in stato di libertà un uomo, ritenuto responsabile del reato di gestione illecita, mediante smaltimento incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da numerosi contenitori in plastica di pittura utilizzata per lavori edili, cassette in plastica e materiale edile di risulta.

Un’altra denuncia a Taviano

Sempre i Forestali della “Città Bella”, a Taviano, dopo una segnalazione, hanno deferito in stato di libertà, un uomo, ritenuto responsabile del reato di smaltimento di rifiuti mediante combustione illecita.

Nello specifico, su un terreno coltivato da lui, è stato accertato che questi aveva accumulato materiale organico, costituito da sfalci di potature provenienti dalla coltivazione di ortaggi, mescolato con materiale plastico e poi bruciato.