Violano il Decreto per andare a spacciare, per due persone a Tricase scatta la denuncia

Nel corso della scorsa notte, a Tricase, i Carabinieri della Stazione locale, nell’ambito di un servizio finalizzato all’accertamento delle violazioni dei provvedimenti di contrasto alla diffusione del Coronavirus e della repressione dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertà due persone.

Nello specifico, i militari, dopo aver individuato in palese mancanza di giustificato motivo i due a bordo di un furgone, hanno provveduto a una perquisizione personale e veicolare rinvenendo: un sacchetto in cellophane contenente 6,41 gr. di eroina, droga che un ragazzo, segnalato alla Prefettura, stava acquistando, oltre alla somma in contanti di 600 euro, sempre nella disponibilità del giovane.

All’interno del mezzo, inoltre, gli uomini della “Benemerita”, hanno trovato un bilancino elettronico di precisione, un rotolo di buste in cellophane e, nelle immediate vicinanze, un altro sacchetto in cellophane contenente. 32,85 gr sempre di eroina, riconducibile ai denunciati.

Inoltre sono stati deferiti per inottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio sul Covid-19.