A volto coperto e armati di bastoni, attendono i tifosi avversari. Denunciati 43enne e 35enne

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 15.30, la Polizia di Stato è intervenuta in via Carlo Goldoni a Lecce in quanto erano giunte al numero unico di emergenza 112, numerose richieste di intervento per la presenza di un cospicuo numero di ragazzi, presumibilmente tifosi leccesi, tutti a volto travisato e armati di bastoni, che a dire dei richiedenti, avevano parcheggiato le autovetture nelle traverse di via Adriatica e a piedi, con fare minaccioso, si sono diretti in massa verso l’intersezione con la tangenziale Est, da dove sarebbe dovuto transitare l’autobus della squadra ospite per l’incontro di calcio Lecce- Torino appena disputato, e le autovetture dei tifosi del Torino. Una volta giunti sul posto, gli operatori si sono trovati di fronte un cospicuo numero di persone, circa dieci, tutte con il volto travisato da scalda collo e dal cappuccio delle felpe e dei giubbotti che indossavano e la cui maggioranza aveva in mano un bastone.

Alla vista dei poliziotti, hanno cercato immediatamente di dileguarsi e circa la metà si è allontanata percorrendo la strada nella direzione di marcia opposta.

Gli agenti sono riusciti o a fermarne cinque, si sono liberati dei bastoni in loro possesso e un casco non integrale ma solo due di loro sono stati intercettati mentre detenevano un bastone ed il casco.

Nello specifico un 43enne all’arrivo della Polizia di stato, impugnava in una mano un bastone in legno e nell’altra sorreggeva il casco , mentre un 35enne impugnava solo un bastone.

Per tale motivo, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere

Attualmente in corso la valutazione per l’emissione del Daspo a carico dei due.