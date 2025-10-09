Fingono la vendita di un’auto e ottengono la somma di 8.000 euro, denunciata coppia

Sono due le persone denunciate dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce per una ipotesi di truffa telematica consumata ai danni di un uomo residente nel basso Salento.

In particolare una giovane coppia convivente (lui di origini campane e lei rumena) dopo aver pubblicizzato la vendita di un’auto di grossa cilindrata, di fabbricazione tedesca, attraverso l’utilizzo di un’importante marketplace automobilistico online, ha adescato la vittima pretendendo e ottenendo la somma di oltre 8.000 euro, bonificato su un conto corrente italiano, a titolo di acconto.

A seguito di denuncia, i militari della Tenenza di Tricase, hanno avviato opportune indagini, corredate da puntuali accertamenti bancari, che hanno consentito di identificare i due, segnalarli all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di ‘truffa’, con l’aggravante prevista per chi la commette ‘a distanza attraverso strumenti informatici o telematici che ne ostacolano l’identificazione’.

Naturalmente, per gli indagati, in attesa di sentenza di condanna definitiva, trova applicazione il principio della presunzione di innocenza.