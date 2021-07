Scoppia una rissa nell’are mercatale delle Quattro Colonne, ambulanti marocchini nei guai

Nella giornata di oggi a Nardò, i Carabinieri della Stazione locale, a conclusione di un’attività investigativa scaturita a seguito di un intervento per rissa effettuato nel pomeriggio di ieri, alle ore 15.45 circa, hanno deferito in stato di libertà M.H. 62enne M. A, 29enne; N. S. 56enne e B. S., 49enne, tutti di origine marocchina e in regola con il permesso di soggiorno.

Nello specifico i militari sono stati costretti a intervenire all’interno dell’area mercatale sita in località “Quattro Colonne” e hanno individuato i quattro responsabili della rissa scoppiata per questioni connesse all’occupazione dei posti per la vendita ambulante nella zona.

A., N. S. e B. S. sono stati soccorsi dal personale medico del 118, intervenuto sul posto e condotti presso gli ospedali di Gallipoli e Casarano dove sono stati dimessi con una prognosi rispettivamente 8, 10 e 5 giorni salvo complicazioni.