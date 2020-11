Gestione e smaltimento illecito di rifiuti, deferiti due cittadini di Galatone

I Carabinieri della Stazione Forestale di Gallipoli, a Galatone, in Località “Pennella”, a seguito di un’attività di controllo dei siti oggetto di smaltimento illecito di rifiuti, hanno deferiva in stato di libertà due cittadini del posto, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di “gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e realizzazione di discarica abusiva”.

In particolare, uno dei due è stato colto in flagranza di reato mentre, mediante un autocarro Iveco 35, abbandonava rifiuti speciali non pericolosi su un terreno di proprietà altrui. Subito dopo, lo stesso, si è spostato nel terreno attiguo di proprietà dell’altro dove era in atto un’attività di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi mediante il deposito incontrollato degli stessi sul suolo e successivo smaltimento illecito.

I rifiuti riscontrati sono risultati essere costituiti da carcasse di lavatrici, cucine, frigoriferi, televisori (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), rifiuti edili di risulta, materiale legnoso derivante dallo smaltimento di mobilia di vario genere, bombole di gas, materiale ferroso, reti metalliche, materiale plastico di varia natura tra cui varie taniche in plastica, la carcassa di un ciclomotore.

I due sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria di Lecce.

I rifiuti, i terreni oggetto di smaltimento illecito e il veicolo per il trasporto sono stati sottoposti a sequestro preventivo.