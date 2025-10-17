Senza patente sfugge all’alt della Polizia, denunciato 18enne di Monteroni. Arrestata la madre per lesioni a un agente

Nella serata del 14 ottobre scorso, la Polizia di Stato, durante un servizio di controllo del territorio, ha incrociato un motociclo condotto da una persona, che alla richiesta di fermarsi si è dato alla fuga a velocità sostenuta.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce lo hanno inseguito e rilevato la targa del mezzo, ma il motociclista, con manovre spericolate e a velocità sostenuta, per sottrarsi al controllo, ha proseguito imboccando la tangenziale.

Da immediati accertamenti il motociclo è risultato essere intestato a un ragazzo di 18 anni residente a Monteroni, con patente sospesa.

Al fine di evitare che la fuga potesse avere esiti pericolosi per il conducente che non accennava a rallentare, le volanti, anche quelle giunte in ausilio, hanno deciso di rallentare la corsa, optando di dirigersi verso la sua abitazione.

Raggiunto il domicilio, una donna, identificata successivamente come sua madre, alla vista dei poliziotti è uscita velocemente dalla casa, chiudendo la porta a chiave, affermando di aver ricevuto una telefonata dal figlio che le aveva chiesto di andare a prenderlo in un luogo non meglio specificato e cercando di allontanarsi frettolosamente delle forze dell’ordine.

Visto che gli agenti le hanno impedito di andare via, la signora ha cominciato a spintonare e strattonare i poliziotti aggredendone uno in maniera tale da procurandogli lesioni e per questo è stata bloccata e condotta all’interno della volante.

Il figlio, dopo aver cercato di occultare la moto nelle campagne limitrofe e dopo aver capito di non avere più possibilità di fuga perché ormai scoperto nei suoi intenti, ha fatto spontaneamente rientro nella abitazione.

Preso atto della patente sospesa, il 18enne è stato deferito in stato di libertà per Resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre ai relativi verbali di contestazione al Codice della Strada, mentre la madre è stata dichiarata in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

Dell’avvenuto arresto è stato informato il Sostituto Procuratore di turno presso il Tribunale di Lecce che ha disposto per lei gli arresti domiciliari.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.