Imabratta un vagone del treno parcheggiato nella stazione, denunciato 24nne writer di Veglie

Nella nottata di ieri, gli Agenti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura, hanno denunciato in stato di libertà un writer, D.C. 24enne di Veglie, per il reato di danneggiamento per imbrattamento.

I fatti

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 03.00, quando, presso la sala operativa di “Viale Otranto” è giunta una segnalazione telefonica da parte di un dipendente dell’Agenzia di Vigilanza Alma Roma, che durante l’attività di controllo dei treni parcheggiati nella stazione, all’altezza dei binari 7/8, aveva notato due ragazzi intenti a imbrattare con vernice spray un vagone del treno della compagnia Ferrovie Sud Est parcheggiato, il vigilantes è riuscito a bloccare uno dei due, mentre l’altro si è dato alla fuga.

Il giovane fermato, accompagnato presso gli Uffici della Questura, è stato sottoposto a una serie di rilievi foto-dattiloscopici da parte del personale del Gabinetto di Polizia Scientifica e deferito, poi, all’Autorità Giudiziaria competente.

Gli uomini della Volante, sul luogo del reato, hanno rinvenuto e sequestrato cinque bombolette spray.