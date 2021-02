Sorpreso a rubare il gasolio dagli autocarri parcheggiati in un’officina, per un 36enne di Maglie scatta la denuncia

Ha cercato di rubare gasolio, ma sfortuna ha voluto che mentre era intento a compiere il furto, da lì passava una pattuglia di un istituto di vigilanza privata che ha immediatamente avvertito i Carabinieri che, una volta sul posto, lo hanno denunciato.

A Maglie, i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno deferito in stato libero, T.V. 36enne magliese.

Gli uomini della “Benemerita, in seguito a una segnalazione da parte della centrale operativa dell’istituto di vigilanza Cosmopol, sono intervenuti presso un’officina di riparazioni degli autocarri, dove hanno individuato e bloccato l’uomo, mentre era intento a rubare gasolio dai serbatoi dai mezzi parcheggiati all’interno, sversandolo in un fusto, sequestrato, insieme al tubo in plastica utilizzato per estrarre il carburante, un giravite e una torcia.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.