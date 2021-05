Surbo, motocilista trovato in possesso di cocaina all’alt dei carabinieri. Denunciato un 45enne

Sperava di passare inosservato ma la fortuna non è stata dalla sua parte. Durante i controlli della circolazione stradale, infatti, i carabinieri della stazione di Surbo hanno trova un 45enne in possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante i controlli, infatti, l’uomo è stato fermato alla guida del suo ciclomotore e sono partiti i controlli del veicolo. In seguito alla perquisizione personale e veicolare, poi, l’uomo è stato trovato in possesso di 1,07 grammi di cocaina suddivisa in tre dosi.

Il reperto è stato preso in carica e debitamente custodito in attesa delle analisi di laboratorio, per poi essere versato presso l’ufficio corpi di reato.