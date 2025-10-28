Recuperati i paramenti sacri rubati in una chiesa di Tiggiano, denunciato 47enne

È stato un paziente e meticoloso lavoro di analisi, ascolto e osservazione quello condotto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Corsano, che ha consentito di individuare il presunto autore del furto dei paramenti sacri sottratti lo scorso settembre dalla cappella “Madonna dell’Assunta e del Santissimo Sacramento” di Tiggiano.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia sporta dal parroco della Chiesa “Cristo Redentore” insieme al priore della Confraternita locale dedicata alla Madonna dell’Assunta, hanno impegnato i militari dell’Arma in un’articolata attività investigativa.

L’ascolto di numerosi testimoni, la ricostruzione puntuale dei movimenti registrati nei pressi della cappella e l’analisi di diverse immagini di videosorveglianza presenti nell’area hanno consentito di raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Le risultanze emerse hanno orientato l’attenzione dei Carabinieri su un 47enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.

Nella mattinata di ieri, a seguito di una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria di Lecce e richiesta dai militari, è stato rinvenuto l’intero corredo liturgico sottratto: quattro casule e un camice bianco, accuratamente occultati all’interno dell’abitazione dell’uomo. I paramenti sacri, riconosciuti come oggetto del furto, sono stati repertati e posti sotto sequestro, in attesa di restituzione alla Curia.

L’indagato è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per il reato di furto aggravato.

Naturalmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza della persona indagata dovrà essere accertata, in sede processuale, nel contraddittorio tra le parti.