Senza patente tenta di sfuggire all’alt della Polizia, 48enne fermato e denunciato dopo l’inseguimento

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce, hanno denunciato il 48enne leccese D.R.D., per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo, già noto alle forze dell’Ordine, è stato notato a bordo di un motociclo di grossa cilindrata transitare a velocità moderata in via della Libertà. Questi, alla vista della pattuglia di Polizia, intuendo che stava per essere fermato per un controllo, ha tentato di sottrarsi all’alt accelerando e zigzagando pericolosamente nel traffico cittadino. Dopo un breve inseguimento, nel corso del quale più volte è stato invitato a fermarsi, è stato raggiunto in via Carlo Leo e costretto a interrompere la corsa.

Una volta fermato, il 48enne ha ammesso di essere fuggito in quanto privo di patente di guida perché ritirata e sospesa per violazioni pregresse.

Dalla successiva perquisizione personale, nelle tasche dei pantaloni, sono stati rinvenuti: un cacciavite; un utensile da cucina a due punte; un coltello da cucina con lama in ceramica; un coltello da cucina seghettato.

Considerati i precedenti per furto e porto abusivo di armi, l’uomo è stato indagato in stato di libertà e sanzionato per la guida senza patente con conseguente fermo amministrativo del motociclo e ritiro del documento di circolazione.