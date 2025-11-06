Minaccia una connazionale con una pistola, per un 62enne rumeno scattano denuncia e decreto di allontanamento

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà per minacce aggravate un 62enne rumeno a seguito di una denuncia sporta presso il Commissariato di Nardò da parte di una connazionale di 78 anni.

La 78enne ha dichiarato di essere stata minacciata di morte da un suo connazionale con l’uso di una pistola. Le minacce sono scaturite a seguito delle insistenti richieste dell’uomo che pretendeva di acquistare l’abitazione della signora, la quale non aveva interesse a cedere l’immobile.

È intervenuta così la Sezione Investigativa del Commissariato, ha svolto una perquisizione personale e del veicolo che ha dato esito positivo. Gli agenti, infatti, hanno rinvenuto una pistola a gas tipo Beretta priva di tappo rosso.

L’arma è stata posta sotto sequestro e al cittadino rumeno è stato notificato un decreto di allontanamento dal territorio nazionale, entro dieci giorni per motivi di pubblica sicurezza.