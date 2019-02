Senza patente, senza assicurazione, ma con gli ‘attrezzi da scassinatore’: 69enne ‘tradito’ dallo Street Control

I guai per un 69enne, volto già conosciuto alle forze dell’ordine, sono cominciati quando è stato ‘beccato’ dagli agenti della Polizia Stradale, impegnati in un giro di controllo con lo Street Control. Le potenzialità del temuto ’apparecchio’ sono ormai note: è in grado di leggere la targa di un’auto, interrogare i database e scoprire le eventuali violazioni al codice della strada. Tutto in pochi minuti, senza fare sconti a nessuno. Nemmeno all’uomo che, alla fine, è stato denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso e per aver violato il sigillo apposto sull’autovettura che gli era stata affidata in custodia a seguito del precedente sequestro amministrativo.

Le ‘sorprese’

Andiamo con ordine. L’infallibile dispositivo non ha potuto fare a meno di notare che il 69enne stava guidando un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo, perché sprovvisto di copertura assicurativa. Tra l’altro, senza patente che gli era stata revocata. Come se non bastasse, l’uomo era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Pescara.

In macchina non era da solo. Con lui c’era un altro leccese di 45 anni, volto già noto, con alle spalle dei precedenti penali. Considerata la “notorietà” di conducente e passeggero, gli uomini in divisa hanno voluto vederci chiaro. È scattata così la perquisizione personale, estesa successivamente anche al veicolo. Il controllo che ha riservato ben altre sorprese. Gli agenti, infatti, hanno hanno rinvenuto e sequestrato, tra le varie cose, strumenti atti allo scasso. In ordine:

3 cacciaviti;

1 paio di guanti e una tenaglia;

1 pinza;

1 taglia vetri;

1 torcia;

1 martello;

1 corda di circa 10 metri e una borsa in pelle.

Oltre ad essere stato denunciato, il 69enne dovrà pagare le sanzioni pecuniarie per aver non aver rispettato il codice della strada. Lunga anche la lista delle violazioni: mancanza della prescritta copertura assicurativa; mancanza della carta di circolazione; omessa revisione periodica; guida con patente revocata; circolazione con veicolo sottoposto a sequestro.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato non più al titolare, ma ad un custode autorizzato.