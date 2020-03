Forza tre autovetture per rubarle, ma il colpo fallisce. Denunciato 26enne tunisino

Ha cercato di rubare non una, ma ben tre autovetture e non solo non è riuscito nell’intento, ma per lui è scattata anche una denuncia.

Gli agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Lecce hanno denunciato, a piede libero, un cittadino tunisino 26enne, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi, per tentato furto e danneggiamento di tre autovetture.

Lo stesso era stato notato da un vigilante dell’Istituto di Almaroma, in via Quinto Mario Corrado, mentre cercava di aprire i mezzi in sosta.

Allertati, sul posto sono immediatamente giunti gli uomini di “Viale Otranto”, che hanno bloccato il malvivente che nel frattempo stava cercando di allontanarsi a bordo di una bicicletta.

Le tre autovetture danneggiate dall’uomo sono: una Renault Twingo; una Smart e una Citroen C3.

Nei pressi dell’ultimo veicolo è stata rinvenuta una tenaglia in acciaio, che è stata sottoposta a sequestro dagli agenti, poiché verosimilmente utilizzata dal 26enne per la sua attività

Tutti i movimenti, inoltre, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza le cui immagini sono state acquisite dai poliziotti.