Minaccia la fidanzata con una mannaia e poi aggredisce i Carabinieri, denunciato

Nel pomeriggio di ieri una giovane a Collepasso, terrorizzata dalle minacce del suo fidanzato, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato la donna, in evidente stato di shock, che ha raccontato di essere stata costretta a barricarsi in casa per sfuggire alla furia del suo compagno, che l’aveva minacciata con una mannaia.

Quando i militari hanno cercato di placare la situazione e di portare via il giovane, questi ha opposto una violenta resistenza, inveendo contro i militari e cercando di divincolarsi. Nonostante la reazione aggressiva ragazzo, gli uomini dell’Arma sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo in caserma.

Il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Lecce con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero, sono ancora in corso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e accertare l’eventuale presenza di altre condotte illecite.