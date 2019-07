Lancia dal finestrino un pacchetto, ma non passa inosservato. Conteneva 10 dosi di cocaina

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È questa l’accusa che gli uomini della Questura hanno contestato ad un noto pregiudicato 48enne di Lecce, D.G. le sue iniziali. I guai per lui sono cominciati nel primo pomeriggio di sabato, quasi per caso.

La sua ‘sfortuna’ è stata quella di incrociare una pattuglia delle volanti di Lecce mentre al volante della sua auto stava percorrendo via vecchia Frigole. Poco prima di essere fermato dagli agenti per un controllo, infatti, ha cercato di disfarsi di un involucro di colone bianco, lanciandolo dal finestrino.

Un gesto che non è passato inosservato ai poliziotti che, prontamente, hanno recuperato il “pacchetto”, capendo il perché l’uomo voleva liberarsene. Conteneva 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 4 grammi. La droga è stata sequestrata. Per l’uomo, invece, è scattata una denuncia in stato di libertà. L’accusa, come detto, è di «detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente».