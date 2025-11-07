Rider litigano per le consegne, spunta un’ascia al Burger King di Lecce. Una denuncia

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa sono intervenuti presso il parcheggio del fast food Burger King di Lecce, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.

Giunti sul posto, i militari si sono trovati di fronte due rider coinvolti in una lite accesa.

Gli uomini dell’Arma li hanno identificati, un 43enne e un 32enne, entrambi del luogo e già noti alle Forze dell’Ordine.

Dalle testimonianze e dai primi accertamenti è emerso che la discussione sarebbe scaturita per motivi di lavoro legati all’ordine di priorità nelle consegne, una disputa di modesta entità che, tuttavia, ha assunto toni sempre più concitati.

Nel corso del confronto, uno dei due, nel tentativo di intimorire l’altro, avrebbe prelevato dalla propria autovettura un’ascia, mostrandola al contendente. L’oggetto, idoneo a offendere, è stato qualificato come arma impropria.

Grazie al tempestivo intervento della pattuglia, la situazione è stata riportata alla calma.

I militari hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, sequestrando l’ascia e raccogliendo gli elementi utili per la ricostruzione dei fatti.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecce per “minaccia” e “porto abusivo di oggetto idoneo per l’offesa”.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che la colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di giudizio, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza