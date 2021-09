Coltiva in casa Piante di marijuana, scatta la denuncia per una persona

Prosegue senza sosta l’attività dei militari del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga.

Nella giornata di ieri, a Copertino, i militari della Tenenza locale, nel corso di un servizio predisposto appositamente hanno deferito in stato di libertà un uomo.

Nell’occasione gli uomini della “Benemerita”, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione, rinvenendo: due piante di cannabis dell’altezza di 95 cm. circa; una busta in plastica con all’interno marijuana del peso complessivo di 30 gr.; un bilancino elettronico di precisione; un barattolino con all’interno semi di canapa; un barattolino di colore nero con all’interno residui di hashish e una parte di marijuana; un tritaerba di colore marrone privo di marca e 2 bottiglie contenente concime per piante utilizzata per la coltivazione per la crescita di piante.

Il materiale rinvenuto e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro

Un’altra denuncia Cutrofiano

Nascondeva sostanze stupefacenti e forse sperava che non fossero trovate, però, il fiuto dei cani non gli ha lasciato scampo e al termine del controllo per lui è scattata la denuncia.

Nella giornata di ieri a Cutrofiano, all’esito servizio apposito, i militari dell’Arma della Stazione locale, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno deferito in stato di libertà un uomo.

Nello specifico, gli uomini della “Benemerita”, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto diversi involucri contenenti verosimilmente 10,47 gr. di marijuana e 20 dosi con all’interno probabilmente 11,56 gr. di cocaina.