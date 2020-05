Nasconde marijuana all’interno della camera da letto, scatta la denuncia per una persona a Taurisano

Proseguono senza conoscere sosta i controlli del Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce.

Nell’ambito della giurisdizione di competenza, militari della Compagnia di Casarano con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, nel corso di una serie di servizi coordinati di controllo del territorio, hanno svolto una serie di verifiche finalizzate alla prevenzione e contrasto dei reati in materia di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

Taurisano

A Taurisano i Carabinieri della Stazione locale in collaborazione con il personale dello Squadrone Eliportato, hanno deferito in stato di libertà un uomo, che a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato colto in possesso di due involucri occultati all’interno della camera da letto contenenti marijuana per un peso complessivo di 9,5 grammi

Parabita

Una denuncia anche a Parabita, dove, gli uomini della “Benemerita” danno deferito in stato di libertà un incensurato che, al termine del controllo è stato trovato in possesso di 1 katana della lunghezza di un metro; 2 contenitori contenenti 5 grammi di marijuana e la somma in contanti di 100 euro.

Guida in stato di alterazione

A Taviano, invece, i militari hanno denunciato due persone, perché, sorprese alla guida delle proprie autovetture in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti.

I Carabinieri, infine, hanno segnalato al Prefetto 5 giovani per uso non terapeutico di droga. Gli stupefacenti loro rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.