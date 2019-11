Scoperto dagli agenti con un cellulare nascosto in cella, nei guai detenuto campano

L’ultimo episodio simile si era verificato, nel penitenziario leccese, lo scorso 21 maggio, ma durante la tarda giornata di ieri si è concesso il “bis”.

Nella serata intorno alle ore 21.00, nel corso di un’operazione di controllo nei reparti da parte degli agenti penitenziari, è stato scoperto e sequestrato un mini cellulare nel reparto C, nella stanza di pernottamento di un detenuto di origini campane nella casa circondariale del capoluogo

La notizia è stata diffusa dal sindacato di Polizia penitenziaria O.S.A.P.P. per voce del Segretario Generale Aggiunto Pasquale Montesano.

“L’alta Professionalità della Polizia penitenziaria continua a dare risultati eccellenti, nonostante la disastrosa e mortificante situazione nella quale si trovano gli organici, che rende pressoché impossibile fare fronte ai molteplici eventi critici che quotidianamente accadono.

Queste condizioni durano da fin troppo tempo e noi come organizzazione sindacale non vogliamo svolgere il ruolo di “Cassandre”, prevedendo situazioni che potrebbero rendersi del tutto irreparabili.

Il nostro plauso continua a essere rivolto agli Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso le strutture territoriali, in particolare in Puglia e a Lecce, che con dedizione e professionalità continuano giornalmente ad operare con grande attenzione, proseguendo nel garantire uno standard che costituisce condizione imprescindibile per il proficuo lavoro di tutti gli operatori.

L’auspicio – conclude Montesano – è quello che chi di competenza provveda con estrema urgenza all’adeguamento del personale e non solo”.