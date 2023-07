Eventi musicali e di intrattenimento senza autorizzazione in esercizi commerciali, arriva la diffida

Al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo nell’ambito delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento, dopo aver svolto i dovuti controlli, la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Lecce, coadiuvata dagli agenti del Commissariato di Nardò, ha provveduto a notificare alcuni atti di diffida nei confronti di esercizi pubblici e strutture ricettive del territorio.

Si tratta di tre stabilimenti balneari, tra Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, una struttura ricettiva a Lequile e un esercizio pubblico a Torre Uluzzo, nel comune di Nardò.

Le attività abusive segnalate, pubblicizzate anche attraverso i social media, sono state oggetto di esposti, cui è seguita un’attività di verifica presso gli uffici comunali competenti sul rilascio delle autorizzazioni previste, che ha consentito di accertare l’assenza dei titoli necessari per lo svolgimento di spettacoli ed attività di intrattenimento musicali.

Tali attività illecite, in alcuni casi protrattesi anche dopo la mezzanotte e alla presenza di un numero rilevante di spettatori, oltre ad arrecare un considerevole danno economico ai gestori che operano nel rispetto delle normative, comportano un elevato rischio per l’incolumità degli stessi clienti, considerata la carenza delle misure di sicurezza, alla cui esistenza è subordinato il rilascio delle licenze.

Per lo svolgimento di un pubblico spettacolo all’interno di un locale pubblico occorre, infatti, essere muniti della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., che comporta la necessaria verifica di agibilità dei locali, ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S..

Con la diffida, atto di natura cautelare, i titolari dei locali pubblici con carenze autorizzative, vengono invitati a non svolgere eventi di intrattenimento musicale e pubblici spettacoli – in alcuni casi sono stati annullati eventi già pubblicizzati – con l’avvertimento che, in caso di inosservanza, andranno incontro ai provvedimenti sanzionatori previsti, oltre all’avvio di un procedimento giudiziario, qualora i fatti accertati assumano rilievo penale.