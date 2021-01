Ruba il carburante del suo datore di lavoro ma viene scoperto: arrestato dipendente albanese

Pensava di passare inosservato, ma così non è stato per il dipendente di una ditta locale. Nella scorsa notte, durante i controlli di routine del territorio, il personale della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Galatina ha colto sul fatto un lavoratore albanese intento a rubare il carburante da un automezzo pesante.

L’uomo, V.M. (queste le sue iniziali), è stato trovato dagli agenti mentre travasava il carburante in due taniche poste nel cofano della sua auto, in un parcheggio nell’agro di Soleto. Per fare ciò, l’uomo utilizzava un dispositivo artigianale formato da due lunghi tubi in gomma ed un motorino elettrico per estrarre il gasolio dal serbatoio del mezzo.

Dai controlli effettuati dagli uomini in divisa, è risultato che l’uomo fosse dipendente della società proprietaria del mezzo da cui prendeva il gasolio. Si tratta di un furto ai danni del datore di lavoro del dipendete albanese che lavorava per una ditta di autotrasporti a Soleto.

Dopo i controlli, gli agenti hanno provveduto ad avvisare il datore di lavoro che ha sporto denuncia contro il proprio dipendente. L’uomo è stato arrestato e, dopo la convalida, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Lecce nella persona del Sost. Proc. dott. Massimiliano Carducci, veniva rimesso in libertà.