Raffiche di vento trascinano al largo un gommone, si cercano due dispersi. Ore d’apprensione a Lido Marini

Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo in questi momenti a Lido Marini, marina di Salve.

Nella mattina di oggi, infatti, una donna ha notato un gommone di piccole dimensioni essere trascinato a largo a causa delle forti raffiche di vento; la testimone ha riferito che a bordo ci sarebbero state due persone.

La bagnante non appena si è resa conto di quanto stesse accadendo ha lanciato l’allarme e sul posto sono giunti gli uomini della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco che hanno immediatamente dato il via alle ricerche in mare.

A essere impegnati motovedette e il Nucleo Sommozzatori dei Caschi Rossi che stanno scandagliando palmo per palmo la zona.

(La foto nell’articolo è di Emanuela Calò per leccenews24.it)