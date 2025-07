Torre Pali, ore di ansia per un turista disperso in mare: continuano le ricerche

A Torre Pali, perla del basso Salento affacciata sullo Ionio, una giornata di vacanza ha preso una piega drammatica. Sono ore di ansia e preoccupazione per la scomparsa di un anziano turista campano, disperso in mare da diverse ore. L’uomo si era immerso nelle splendide acque della marina di Salve per un bagno, ma non è mai tornato a riva. La moglie, preoccupata per quell’assenza, ha chiesto aiuto, attivando la macchina dei soccorsi. Lanciato l’allarme è scattata la mobilitazione perché ogni minuto potrebbe essere prezioso a causa delle condizioni del mare, tutt’altro che favorevoli.

Le motovedette della Guardia Costiera e dell’Ufficio marittimo di Santa Maria di Leuca stanno perlustrando, senza sosta, il tratto di costa, aiutati nelle ricerche da alcuni pescatori del posto che non hanno esitato a offrire il proprio aiuto. Anche via terra le ricerche continuano per non lasciare nulla di intentato, mentre la zona è sorvolata da un elicottero.

Il vento continua a soffiare forte e le correnti restano insidiose, ma la macchina dei soccorsi non si ferma. A guidare le ricerche è un sentimento condiviso: la speranza che l’anziano possa essere ritrovato e riportato a terra sano e salvo, tra le braccia dei suoi cari.