Auto contro furgone sulla Maglie–Collepasso. Disposta una consulenza per far luce sull’incidente mortale

La Procura dispone una consulenza stradale per far luce sul tragico incidente stradale in cui ha perso al vita un meccanico in pensione. Il pubblico ministero Rosaria Petrolo ha conferito l’incarico all’ingegnere Sergio Leo, per verificare le modalità e la dinamica dell’incidente stradale e la condotta di guida dei conducenti dei veicoli coinvolti.

L’indagato per omicidio stradale, C.D.P., 32enne di Casarano, difeso dagli avvocati Vincenzo Venneri e Cosimo Primiceri, si è riservato di nominare un proprio consulente di parte. I famigliari della vittima, Giuseppe Giannaccari, 59enne di Maglie, si sono affidati all’ingegnere Antonio Sacino. Sono assistiti dagli avvocati: Dimitry Conte, Emanuela Galati, Silvia Pezzulla, Vincenzo Scalini, Rosaria Romano.

Il drammatico incidente stradale si è verificato il 20 luglio scorso sulla provinciale Maglie – Collepasso.

Erano da pochissimo passate le 11:30, quando una squadra di Vigili del fuoco del Distaccamento di Maglie è intervenuta su quella arteria per un sinistro stradale che ha visto coinvolto un furgone e una Renault 5. Nulla da fare per il povero conducente del veicolo all’arrivo dei mezzi e del personale di soccorso.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarrre il corpo della vittima rimasto incastrato nelle lamiere e hanno messo in sicurezza la zona.