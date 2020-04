Distrugge le vetrate del Bar piccolo, ma non ruba nulla. Fermato uno straniero

Distrutte le vetrate del Bar Piccolo, un locale d’altri tempi si affaccia all’incrocio tra via Roberto di Biccari e viale XXV Luglio, nel cuore del centro storico di Lecce. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto a prendersela con le teche di vetro, dove erano esposti oggetti di ogni tipo è stato uno straniero forse in preda ai fumi dell’alcool o probabilmente per ‘attirare l’attenzione‘ di qualcuno visto che non ha rubato nulla, nemmeno le bottiglie in bella vista. Poco dopo, infatti, ha fermato lui stesso una pattuglia che stava ‘controllando’ la città nel cuore della notte e, in quel momento, si è ritrovata a pochi passi dal Castello Carlo V.

Maggiori dettagli a breve