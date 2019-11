Non si potrà più avvicinare ai luoghi frequentati dalla ex moglie, scatta un secondo provvedimento per un 52enne di Taurisano

Non si potrà più avvicinare ai luoghi frequentati dalla ex moglie. Ci hanno pensato gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano a notificare il provvedimento ad un 52enne del posto. Si dovrà tenere a debita distanza e non dovrà importunare la donna che oltre ad essere madre dei suoi figli è anche stata sua compagna per un tratto di vita.

M. R., queste le sue iniziali, era già stato denunciato lo scorso anno per maltrattamenti in famiglia e per questa ragione era stato allontanato da casa con relativo “divieto di avvicinamento”. Ma il provvedimento aveva cessato i suoi effetti lo scorso 24 aprile.

Si è, però, reso necessario un secondo intervento delle Forze dell’Ordine a seguito della denuncia sporta dalla ex moglie. Ulteriori indagini dei poliziotti hanno acclarato gravi e concordanti indizi nei confronti dell’indagato in ordine al reato di atti persecutori. L’uomo, evidentemente, di smetterla non voleva proprio saperne e così adesso dovrà fare i conti con un secondo provvedimento a suo carico.

Dopo la separazione dalla moglie, M. R. aveva iniziato a perseguitarla presentandosi assiduamente sotto la sua casa, pretendendo di entrare, inveendole contro con minacce ed umiliazioni di ogni genere, anche alla presenza dei figli minorenni della coppia, tali da provocarle un costante stato d’ansia e di timore per la propria incolumità e quella dei suoi familiari.

Adesso dovrà tenersi alla larga dalla donna.