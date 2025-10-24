Ordine pubblico a rischio, divieto di vendita dei biglietti ai gallipolini per il derby contro il Taurisano

Misure preventive drastiche per il derby del Campionato di Eccellenza Pugliese tra Taurisano e Gallipoli. Il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha firmato un provvedimento urgente che vieta la vendita dei tagliandi d’accesso ai residenti nel comune di Gallipoli in vista dell’incontro previsto per sabato 26 ottobre 2025, che si disputerà allo Stadio Comunale di Ugento .

La decisione, adottata in data odierna, scaturisce dalle indicazioni emerse nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi lo scorso 16 ottobre. Il Consesso ha espresso forte preoccupazione per il concreto rischio di violenze e gravi turbative dell’ordine pubblico, alimentato dalla forte rivalità tra le tifoserie delle due squadre salentine.

Il Comitato, non potendo escludere che la rivalità possa degenerare in incidenti gravi durante l’incontro sul campo neutro di Ugento, ha richiesto formalmente al Prefetto, di valutare l’adozione di una misura cautelativa eccezionale.

Accogliendo le osservazioni del Comitato e ottenendo il concorde parere del Questore Giampietro Lionetti, Manno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi d’ingresso ai residenti nel comune di Gallipoli.

L’obiettivo primario è quello di assicurare la massima tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenendo scontri tra tifoserie e proteggendo l’incolumità di tutti i cittadini, gli sportivi e le Forze dell’Ordine che saranno impegnate nella gestione dell’evento.