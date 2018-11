Domenica di maltempo: attese piogge forti e temporali. “Sorpresa” nel weekend

L’unica cosa che non è cambiata, parlando di meteo, è il caldo. L’asticella della colonnina di mercurio continuerà a segnare, anche nei prossimi giorni, valori superiori alla media del periodo. Tra i 16 e 22/24 gradi su tutte le regioni e valori notturni superiori ai 12, un po’ ovunque. Temperature un tantino “insolite” per essere novembre.

Non aiuta il vento di Scirocco che soffia indisturbato.

A cambiare, e anche spesso, è il tempo. Il sole, in realtà, manca da un po’ e secondo le previsioni dovremo pazientare prima di vedere il cielo sereno e senza nuvole. Domenica, 4 novembre, infatti, è attesa una nuova perturbazione che “spaventerà” ancora l’Italia dopo la violenta ondata di maltempo che ha letteralmente messo in ginocchio numerose regioni. Insomma, sarà una domenica nera, anche in Puglia.

«Attesi fenomeni di moderata o forte intensità su Calabria, Basilicata, Tarantino, Salento, tra basso Lazio e nord Campania, Piemonte occidentale, fascia pedemontana e prealpina e Sardegna», si legge sul sito 3bMeteo.it.

Estate di San Martino

La settimana che inizierà con il piede sbagliato potrebbe riservare una sorpresa inaspettata. Se fino a giovedì, le perturbazioni saranno responsabili di un nuovo peggioramento che interesserà buona parte del Paese da venerdì l’alta pressione potrebbe riconquistare l’Italia, regalando un weekend tutt’altro che autunnale.

In poche parole, l’anticiclone – se confermato – regalerà una vera e propria «estate di San Martino», una fase come spiega ilMeteo.it particolarmente stabile e mite che si verifica in piena stagione autunnale, della durata di qualche giorno.