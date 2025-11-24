Si presenta in ospedale ferito da un colpo di arma da fuoco. L’aggressore ottiene i domiciliari

Dopo l’interrogatorio di garanzia, ottiene i domiciliari con braccialetto elettronico, la guardia giurata di 23 anni, originaria di Lecce, accusata del ferimento con un colpo di arma da fuoco di un 24enne di Copertino, per presunti motivi di campanile ed arrestata a poche ore di distanza dai fatti.

Francesco Arcangelo Puzzovio, difeso dall’avvocato Raffaele Benfatto, è stato interrogato questa mattina dal gip Marcello Rizzo, presso il carcere di Borgo San Nicola. Ed ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato al pm Erika Masetti. Ha parlato di una lite per motivi di campanile e di essere stato aggredito dal 24enne con un pugno. Ha aggiunto di avere sparato alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio, senza avere intenzione di ferirlo.

Al termine dell’interrogatorio, il gip Rizzo ha convalidato il fermo poiché ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, sulla scorta delle indagini dei carabinieri, ma ha valutato che le esigenze cautelari possano essere garantite anche con i domiciliari. Il gip ha escluso che Puzzovio abbia agito per legittima difesa. La vittima era disarmata e l’indagato, per porre fine al litigio, poteva allontanarsi con la propria macchina.

Inoltre, sostiene il giudice, Puzzovio ha dimostrato di essere soggetto pronto all’uso delle armi che detiene legittimamente per lavoro, poiché non ha esitato a portare con sé una delle sue pistole anche per trascorrere una tranquilla serata con amici

I fatti sono avvenuti, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, in via Margherita di Savoia, nel pieno centro di Copertino. L’allarme è scattato intorno alle 5.30 del mattino, quando il ragazzo è giunto al pronto soccorso copertinese, con un proiettile conficcato nella mascella ed è stato trasferito nel reparto di Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce con un proiettile conficcato nella mascella.

Il suo aggressore, successivamente, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio.