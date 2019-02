Denaro, cocaina e tutto l’occorrente per lo spaccio, 34enne arrestata a Cursi

L’attività di spaccio non passa inosservata ai carabinieri, così nella mattinata a Cursi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobiledella Compagnia Carabinieri di Maglie, hanno tratto in arresto Carmela Scandiffio, 34enne del posto.

La donna a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stata trovata in possesso di ben 17 dosi di cocaina per un peso complessivo di gr. 8 circa, insieme a 800 euro in contanti, probabile provento di spaccio.

E poi i militari hanno trovato 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi, oltre a uno smartphone utilizzato per l’attività illecita.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e l’arrestata è stata posta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.