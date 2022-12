Donna investita in Via Benedetto Croce finisce al Fazzi in codice rosso

È stata trasportata in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi la donna investita in serata in Via Benedetto Croce a Lecce.

Tutto è accaduto in pochi istanti. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali nei pressi di un supermercato presente nelle immediate vicinanze della Chiesa di San Giovanni Vianney quando è stata investita da un’auto di piccola cilindrata.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi sanitari che hanno previsto il ricovero della donna investita presso il nosocomio salentino.

A breve maggiori aggiornamenti.