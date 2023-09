Investita mentre attraversa le strisce pedonali. Donna ricoverata in ospedale

Strade poco sicure anche per i cittadini che attraversano sulle strisce pedonali. Brutta avventura per una donna di 37 anni che è stata, suo malgrado, artefice di un investimento. Nella mattinata di oggi la malcapitata è stata investita in via Leopardi, quasi all’ altezza del cavalcavia.

È stata un’ auto utilitaria a non accorgersi dell’ attraversamento. Fortunatamente l’impatto non è stato violento e la donna è stata trasportata dagli operatori del 118, giunti immediatamente sul posto dopo essere stati allertati dai passanti, insieme alle vetture dei Carabinieri, della Polizia e dei Vigili Urbani, presso l’ ospedale San Giuseppe di Copertino. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione visto che il codice di trasferimento verso il nosocomio è stato un codice giallo. Fa riflettere tuttavia come una strada che è stata attrezzata con dossi e segnaletica possa essere teatro di questi episodi. È evidente che la disattenzione degli automobilisti, come dimostrano tanti casi, sia una brutta bestia con cui fare i conti, che diventa sempre più difficile da contenere e da prevedere.