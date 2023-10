Travolge una donna con l’auto, la spedisce in ospedale e fugge via facendo perdere le tracce

È di una donna ferita gravemente il bilancio di un nuovo incidente stradale, avvenuto oggi nel Salento.

Nella tarda mattinata di oggi, infatti, in Viale Porta d’Europa a Lecce, nei pressi del City Terminal, il conducente di un’autovettura ha investito la vittima mentre attraversava la strada e poi, incurante di ciò che fosse accaduto, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito via facendo perdere le proprie tracce.

Gli automobilisti di passaggio che hanno assisto alla scena, hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco alla donna, l’hanno condotta a sirene spiegate, in codice rosso, presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sul luogo del sinistro, anche gli agenti di Polizia Locale e quelli della Questura di Lecce, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con l’esattezza la dinamica dell’accaduto e avviare le indagini.

Utili alle investigazioni, per risalire all’autore dell’investimento, la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona e l’ascolto dei testimoni che hanno assistito.