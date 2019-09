Investita da un mezzo pesante, muore durante la corsa in Ospedale. Tragedia a Racale

Purtroppo si torna a morire sulle strade del Salento e questa volta, a essere tragico scenario di morte, non è stata una via extraurbana, una strada statale o provinciale, bensì il centro di un comune della provincia.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 11.00, quando, in una strada di Racale, una donna è stata investita da un mezzo pesante.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che immediatamente si sono resi conti delle gravissime condizioni in cui versava, quindi, dopo i primi interventi operati in loco, la hanno condotta a sirene spiegate presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano. I soccorsi, però, si sono rivelati inutili, in quanto la signora è morta nell’ambulanza durante la corsa verso in nosocomio salentino.

Sul luogo del dramma anche gli agenti di Polizia Locale e i militari dell’Arma dei Carabinieri che si sono subito messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso.

Spetterà agli uomini delle Forze dell’Ordine, anche grazie all’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito alla scena, stabilire con esattezza le dinamiche che hanno portato all’accadimento.