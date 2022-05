77enne trovata senza vita in casa, con ferite al volto. Aperta un’inchiesta. Disposta l’autopsia

La Procura di Lecce apre un’inchiesta sul ritrovamento del corpo senza vita e con ferite al volto di una 77enne leccese. E si profila l’ipotesi di reato di morte come conseguenza di altro reato a carico di ignoti. Il pm di turno Luigi Mastroniani ha intanto disposto l’autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore dal medico legale Alberto Tortorella. L’esame servirà a stabilire le cause esatte del decesso della donna. Al momento l’ipotesi più probabile è che sia morta per cause naturali, ma l’autopsia servirà a fugare eventuali dubbi.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto nella serata di ieri, attorno alle 20.00 in via Rudiae, all’altezza del “sottopasso di Monteroni”. Sul posto sono giunti anche i poliziotti della Scientifica, alla ricerca di elementi utili alle indagini. Non sono stati rilevati segni d’infrazione nell’abitazione. Ma sono state trovate alcune macchie di sangue. Inoltre, il corpo della donna presentava una serie di ferite.